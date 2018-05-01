Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bomba patladı! Şenol Güneş: Bırakıyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la görüşen teknik direktör Şenol Güneş, "Türk futbolu kirlendi. Artık böyle bir yapının parçası olmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

01 Mayıs 2018 Salı 08:46
Bomba patladı! Şenol Güneş: Bırakıyorum

Süper Lig'de önceki akşam Galatasaray'la karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta bu mücadele öncesinde Nevzat Demir Tesisleri'nde önemli bir olay yaşandı.

Karşılaşmaya saatler kala Ümraniye'de Başkan Fikret Orman'la bir araya gelen Güneş'in, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yle oynadıkları olaylı maç ve sonrasında gelişen olaylar sebebiyle yıprandığını ve görevini bırakma kararı aldığı öğrenildi.

"BU ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞMAM İMKANSIZ"

Güneş'in bu düşüncesini, "Yaşanan olaylar ortada. Türk futbolu kirlendi. Adeta haklıyken haksız duruma düşürmeye çalıştılar. Artık böyle bir yapının parçası olmak istemiyorum. Ligin durumu ne olursa olsun bu şartlar altında çalışmam imkansız. Önce kendime sonra da sizlere haksızlık etmiş olurum" sözleriyle paylaştığı bildirildi.

FİKRET ORMAN SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Başarılı çalıştırıcının bu sözleri sonrasında Başkan Fikret Orman'ın ise, "Hocam, bizler daha sakin olmalıyız. Acele ile hareket edersek yanlış karar veririz. Sezon bitsin, her şeyi masaya koyarız. Benim de çok ciddi anlamda idari ve yönetimsel sıkıntılarım var" cevabını verdiği öğrenildi.

VEDA SİNYALİ VERMİŞTİ

Derbi sonrasında yaptığı açıklamalarda ayrılacağının sinyalini veren Şenol Güneş, tesislere dönüş sırasında da oldukça mutsuz bir görüntü sergilemişti.

Tecrübeli teknik adamın, Başkan Fikret Orman'ın isteği sonrasında planını uygulamaya geçirme konusunda aceleci davranmama kararı aldığı kaydedildi.

FİKRET ORMAN BIRAKABİLİR

Camia içinde oldukça ilginç ve ciddi iddialar var. Başkanın kupa sürecini bahane gösterip, Serdar Bilgili gibi görevi bırakacağı konuşuluyor. Orman bu ve aksi yönde açıklama yapmadı. Şampiyonluk her şeyi örtüyordu. Şimdi bu ve benzeri konular gündeme gelecek.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 08:46
  1. Ziraat Türkiye Kupası
  2. Türkiye Cumhuriyeti
  3. Sarı Lacivertliler
  4. Sarı Kırmızılılar
  5. Serdar Bilgili
  6. Türkiye Kupası
  7. Ziraat Kupası
  8. Fikret Orman
  9. Galata Saray
  10. Galatasaray
  11. Şenol Güneş
  12. Fener Bahçe
  13. Fenerbahçe
  14. Ümraniye
  15. Besiktaş
  16. Beşiktaş
  17. Saatler
  18. F.Bahçe
  19. Türkiye
  20. G.Saray
  21. Futbol
  22. Cimbom
  23. Dönüş
  24. F.B.
  25. Söz
  26. Fb
  27. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Skandal '1 Mayıs' çağrısı!
    1. Skandal '1 Mayıs' çağrısı!
    2. Amerika, Kabil'deki terör saldırısını..
    3. Fenerbahçe'den sürpriz Elmas kararı!
    4. Bu meyve okulu birbirine kattı!
    5. NASA Mars görevinde kullanacaktı.....
    6. Hollanda'da tarih yazan bir Türk!
    7. Sosa'nın maliyeti dudak uçuklatıyor!
    8. CHP adayını Cuma günü açıklayacak
    9. Kütahya'da gizemini koruyan 'Zincirli..
    10. Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    11. Eskişehir'de sahte kimlikle yakalanan..
    12. Katil İsrail askerleri 10 Filistinliyi..
    13. YSK'dan aday yardımları için genelge!
    14. Talisca: Devler Ligi yoksa ben de yokum
    15. Turistlerin semazenle karşılanmasına..
    16. En yakın adamıydı! Şok ifadeler
    17. 50 Başlıkta 25 anlaşma
    18. Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde dehşet..
    19. YSK'dan "yardım ve bağış" açıklaması
    20. Fenerbahçe genç oyuncu için kararını..
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık