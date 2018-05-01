Bomba patladı! Şenol Güneş: Bırakıyorum

Süper Lig'de önceki akşam Galatasaray'la karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta bu mücadele öncesinde Nevzat Demir Tesisleri'nde önemli bir olay yaşandı.

Karşılaşmaya saatler kala Ümraniye'de Başkan Fikret Orman'la bir araya gelen Güneş'in, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yle oynadıkları olaylı maç ve sonrasında gelişen olaylar sebebiyle yıprandığını ve görevini bırakma kararı aldığı öğrenildi.

"BU ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞMAM İMKANSIZ"

Güneş'in bu düşüncesini, "Yaşanan olaylar ortada. Türk futbolu kirlendi. Adeta haklıyken haksız duruma düşürmeye çalıştılar. Artık böyle bir yapının parçası olmak istemiyorum. Ligin durumu ne olursa olsun bu şartlar altında çalışmam imkansız. Önce kendime sonra da sizlere haksızlık etmiş olurum" sözleriyle paylaştığı bildirildi.

FİKRET ORMAN SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Başarılı çalıştırıcının bu sözleri sonrasında Başkan Fikret Orman'ın ise, "Hocam, bizler daha sakin olmalıyız. Acele ile hareket edersek yanlış karar veririz. Sezon bitsin, her şeyi masaya koyarız. Benim de çok ciddi anlamda idari ve yönetimsel sıkıntılarım var" cevabını verdiği öğrenildi.

VEDA SİNYALİ VERMİŞTİ

Derbi sonrasında yaptığı açıklamalarda ayrılacağının sinyalini veren Şenol Güneş, tesislere dönüş sırasında da oldukça mutsuz bir görüntü sergilemişti.

Tecrübeli teknik adamın, Başkan Fikret Orman'ın isteği sonrasında planını uygulamaya geçirme konusunda aceleci davranmama kararı aldığı kaydedildi.

FİKRET ORMAN BIRAKABİLİR

Camia içinde oldukça ilginç ve ciddi iddialar var. Başkanın kupa sürecini bahane gösterip, Serdar Bilgili gibi görevi bırakacağı konuşuluyor. Orman bu ve aksi yönde açıklama yapmadı. Şampiyonluk her şeyi örtüyordu. Şimdi bu ve benzeri konular gündeme gelecek.

(Fanatik)