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Bomba patladı! Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile anlaştı

Alınan kötü sonuçların ardından Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Başakşehir'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardı.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:12
Bomba patladı! Fenerbahçe, Abdullah Avcı ile anlaştı

Cocu ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda bir numaralı hedef Abdullah Avcı! Gelecek sezon başında Abdullah Avcı'yı getirmek isteyen yönetim, bu seneyi bir şekilde bitirme hedefinde.

Gelecek sezon için prensipte anlaştılar

Futbol Arena'nın haberine göre; yönetim son dönemde birçok hocayı değerlendirdi ancak net olan yol haritası şu ki, yönetim Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile gelecek sezon için prensip anlaşması sağladı ve bu sezonu bir şekilde bitirme hedefinde.

Eğer Koeman yönetiminde sonuçlar çok kötü giderse önümüzdeki günlerde geçici bir teknik adam da göreve gelebilir ama temel plan ve hedef, gelecek sezon Abdullah Avcı ile çalışmak. Fenerbahçe bu konuda Abdullah Avcı ile bir prensip anlaşmasına da vardı.

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Abdullah Avcı'nın Başakşehir ile sözleşmesi bu yaz sonunda sona eriyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 16:12
  1. Fenerbahçe
  2. Başakşehir
  3. Abdullah Avcı

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