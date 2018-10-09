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Bomba patladı! Cenk Tosun, Beşiktaş'a geliyor

İngiliz ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun'un Beşiktaş'a geri döneceği iddia edildi.

09 Ekim 2018 Salı 17:57
Bomba patladı! Cenk Tosun, Beşiktaş'a geliyor

2018 yılının Ocak ayında 22.5 milyon euro'ya Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun'un, İngiltere serüveni kısa sürebilir.

İngiliz basını yazdı!

TalkSport'un haberine göre, geçen sezonun ortasında, Süper Lig'den başka bir lige giden en pahalı yerli transfer olarak tarihe geçen Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönebilir.

Alvaro Negredo'nun ayrılışından sonra, ilk 11'i taşıyacak bir forvetin yokluğunu yaşayan Beşiktaş'ın, sorunu Cenk Tosun transferiyle çözmesi bekleniyor.

Cenk şuana kadar çıktığı 22 Premier Lig maçında 6 gol 2 asistlik katkı sağladı. Bu sezon ise 8 maçta 1 gol 2 asist olmak üzere toplam 3 gole katkı verdi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:57
  1. AVRUPA LİGLERİ
  2. Alvaro Negredo
  3. Cenk Tosun
  4. Beşiktaş

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