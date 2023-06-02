Bomba kulis geldi! Meclis Başkanı o isim olacak! Kabinede bakın kimler var

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni kabinede yer alacak isimlerle ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Meclis Başkanı'nın Numan Kurtulmuş olacağını da belirten Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Seçim sonrası AK Parti’de gündem yeni kabine ve Meclis başkanlığı seçimi, muhalefette ise fokurdama yaşanıyor. Meclis Başkanı büyük ölçüde netleşti. Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı oluyor. Numan Kurtulmuş birikimi, tecrübesi ve verdiği demokrasi mücadelesi ile bu göreve layık bir isim.

AZ SAYIDA BAKAN DÖNECEK

AK Parti MYK’da, Meclis’teki kritik denge nedeniyle milletvekillerinden bakan yapılmaması eğilimi ön plana çıkmış. Erdoğan bu görüşü savunan parti büyüklerini dinlemiş. Ama sonunda 3 ya da 4 bakanın tekrar eski görevlerine dönmesi düşünülüyor. İki bakanın ismi neredeyse netleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum üzerinde ittifak sağlanmış durumda. İki bakan bekleme odasında. Daha çok yeni isimler bakan olacak gibi. Bakan yardımcılarının birkaçını bakan olarak görebileceğiz."

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