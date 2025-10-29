  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AB ülkesi, özel etkinlik yapacak! Orduyu Türklerle güçlendirme planı

Son dakika! Netanyahu ateşkesi bozdu: Cesetleri bahane edip Gazze'ye saldırdı

Ekrem için 'Tam ajan...' ifadesini kullanmıştı! Nedim Şener şimdi de MİT'in videosunu paylaştı: Casusluk Nedir?

İş makinesi ile ATM’yi yerinden söküp kamyonete yükleyip kaçtılar

Siyonist vekillerden akıl almaz çağrı: Tek suçları Filistinli öldürmek olan Yahudi katilleri affedin!

Ekrem’e dün öyle bugün böyle! Fırıldak Cemal kıvırmadan yapamıyor

Hani bunlar her yaz dünyayı geziyordu! Almanya’da 2.5 milyon emekli geçinmek için çalışıyor

Üvey oğlunun ifadesi ortaya çıktı! İsrail'den casus Hüseyin Gün'e özel muamele

Katar Savunma Bakanı Al Sani, Altay Tankı teslim töreninde konuştu

NATO'dan Çin ve Rusya tehdidi: İzin vermeyeceğiz
Gündem Bomba kulis: Erbakan ile Davutoğlu birleşiyor!
Gündem

Bomba kulis: Erbakan ile Davutoğlu birleşiyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bomba kulis: Erbakan ile Davutoğlu birleşiyor!

Gazeteci Hadi Özışık, Yeniden Refah Partisi ile Gelecek Partisi’nin birleşme görüşmelerinde sona yaklaşıldığını, çok yakında açıklanacağını iddia etti.

Ekol TV'deki 'Tartışma Zemini' programında konuşan Gazeteci Hadi Özışık, dikkat çeken bir siyasi kulis bilgisini paylaştı. Özışık’ın iddiasına göre, Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi arasında uzun süredir devam eden birleşme görüşmeleri son aşamaya geldi.

BUGÜN BULUŞUYORLAR

Özışık, “Yarın (bugün) Ahmet Davutoğlu ile Fatih Erbakan buluşuyor. 16 Kasım’da Yeniden Refah Partisi’nin kongresi var. Birleşme noktasında artık son aşamaya gelinmiş” ifadelerini kullandı.

Özışık'a göre, her iki parti lideri de genel başkanlık konusundaki tartışmayı şimdilik ikinci plana bıraktı. Özışık, "Genel başkan kim olacak sorusuna her iki lider de ‘önce birleşme sağlansın, bunlar detay, uzlaşırız’ demişler" diyerek süreci anlattı. Özışık, iki parti arasındaki temasların yaklaşık altı aydır sürdüğünü de aktardı.

Fatih Erbakan: Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman Bahçeli Öcalan’a gitsin!
Fatih Erbakan: Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman Bahçeli Öcalan’a gitsin!

Gündem

Fatih Erbakan: Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman Bahçeli Öcalan’a gitsin!

Bahçeli’ye sataşan Fatih Erbakan’a olay cevap! Sen o dönemde Versace kıyafetler giyip, Mercedes’le alemlere akıyordun
Bahçeli’ye sataşan Fatih Erbakan’a olay cevap! Sen o dönemde Versace kıyafetler giyip, Mercedes’le alemlere akıyordun

Siyaset

Bahçeli’ye sataşan Fatih Erbakan’a olay cevap! Sen o dönemde Versace kıyafetler giyip, Mercedes’le alemlere akıyordun

Fatih Erbakan cahil mi, ikiyüzlü mü?
Fatih Erbakan cahil mi, ikiyüzlü mü?

Gündem

Fatih Erbakan cahil mi, ikiyüzlü mü?

Fatih Erbakan: Türkiye’nin üçüncü büyük partisiyiz ama bu bize yakışmaz!
Fatih Erbakan: Türkiye’nin üçüncü büyük partisiyiz ama bu bize yakışmaz!

Gündem

Fatih Erbakan: Türkiye’nin üçüncü büyük partisiyiz ama bu bize yakışmaz!

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!
Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Gündem

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Davutoğlu: Bana ihtiyaç var! Olmasa siyaseti bırakırım
Davutoğlu: Bana ihtiyaç var! Olmasa siyaseti bırakırım

Gündem

Davutoğlu: Bana ihtiyaç var! Olmasa siyaseti bırakırım

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23