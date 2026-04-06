İran'dan dünyaya son dakika mesajı! "Düşman pişman olana kadar savaş sürecek!"
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, bölgedeki gerilime ilişkin stratejik hedeflerini ilk kez bu kadar net bir dille dünyaya ilan etti. Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, emperyalist güçlere ve siyonist rejime karşı yürütülen mücadelenin ne zaman sona ereceğine dair hayati açıklamalarda bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, "gelecekteki saldırıları engellemek için düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar savaşa devam edeceklerini" söyledi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ekreminiya, ABD-siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı savaşında hedeflerine ulaşamadığını dile getirdi.
"ABD-SİYONİST REJİM YENİLGİYE UĞRADIĞI"
Ekreminiya, şu ifadeleri kullandı:
"Karşı tarafın savaşta hedeflerine ulaşamadığını ve aslında yenilgiye uğradığını kesin olarak söyleyebiliriz. Savaşın devam etmesinin amacı, düşmanı gerçek bir pişmanlık duyacağı bir noktaya getirmektir. Bu, bazıları tarafından duygusal bir yaklaşım olarak algılanabilir ancak aslında tamamen stratejik rasyonelliğe dayanmaktadır."
Ordu Sözcüsü, "Düşmanı bu noktaya getirmek, gelecekte savaşın tekrarını önlemek için bir zorunluluktur çünkü bu hedefe ulaşılırsa, caydırıcılık düzeyi düşmanın bir daha ülkeye karşı harekete geçmeye cesaret edemeyeceği şekilde artacaktır." dedi.