Bomba İmamoğlu iddiası! Yer yerinden oynayacak

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun değişim için yola çıktığını söyledi ve CHP içerisinde liderlik mücadelesine girişeceğini ifade etti.

Saymaz, bugünkü köşe yazısında İmamoğlu hakkında şunları yazdı:

"Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yaparken, İmamoğlu İstanbul'a dönüş yolundaydı.

Açıklamadan memnun kalmadı.

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Kılıçdaroğlu'nun özeleştiri vermesini bekliyordu.

Beklediği olmadı.

Yakın çalışma ekibiyle yaptığı müzakerede, ‘değişim' için yola çıkmaya karar verdi. Ve sabah “29 Mayıs İstanbul'un Fethi Töreni” vesilesiyle yayınlayacağı video ile görüşünü açıklamayı uygun buldu.

İmamoğlu, videosunda, “Değişmeyen tek şey, değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak, farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık” dedi.

Bu sözleri, iktidar değişikliğini içeriyor elbette…

İktidar değişikliğini mümkün kılmak için öncelikle CHP'deki ve muhalefetteki değişimi kastediyor.

Yakın çevresi “Değişim isteyen on milyonlar adına mücadele ateşini yakmak istiyor. Yalnızca CHP'yi değil, bütün muhalefeti ayağa kaldıracak bir yol ve yöntem lazım” diyor.

İmamoğlu'nun CHP içerisinde liderlik mücadelesine girişeceğini düşünüyorum."