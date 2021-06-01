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Aktüel

Bomba ihbarı yapılmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Ordu-Giresun Havalimanı'nda akşam saatlerinde yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 00:42:00 -
Bomba ihbarı yapılmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Ordu-Giresun Havalimanı'nda akşam saatlerinde yapılan asılsız bomba ihbarı nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki havalimanına telefonla bomba ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine geniş güvenlik önlemleri alınan havalimanında pistteki ve iniş yapan uçaklarda uzman ekipler tarafından arama gerçekleştirildi.

Uçaklar tedbir amacıyla tahliye edilirken yolcular, havalimanındaki bekleme salonlarına alındı.

Ekiplerin detaylı inceleme ve araştırmaları sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kontrollerin ardından yolcuların tekrar uçağa alınmasıyla seferler normale döndü.

Öte yandan Vali Tuncay Sonel, havalimanına gelerek yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı, yolcularla görüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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