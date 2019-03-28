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Bomba iddia! Tolga Zengin sezon sonu...

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçilerinden Tolga Zengin'in sezon sonu futbol hayatına son vereceği iddia edildi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:05
Bomba iddia! Tolga Zengin sezon sonu...

2013 yılında Trabzonspor’dan Beşiktaş’a transfer olan ve 6 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Tolga Zengin’in sezon sonunda futbolu bırakacağı belirtildi.

Futbolu sezon sonu bırakacak iddiası!

Bu sezon Beşiktaş’ta sadece 9 maçta forma giyen ve tartışmalı kaleci Karius’un arkasında yedek bekleyen Tolga Zengin’in 3 ay sonra kulübüyle olan sözleşmesi sona ererken, deneyimli eldivenin lig biter bitmez futbol kariyerine son vereceği öğrenildi.

Son günlerde Karius’un performansı hakkında ‘İki kolumu bağlasalar öyle goller yemem’ yorumunda bulunduğu iddia edilen Tolga Zengin’in 35 yaşına gelmesi ve kontratının bitecek olması oyuncunun kariyeri hakkında radikal karar vermesinde etkili olduğu ifade edilirken, Tolga’nın kadro dışı kalması ve sık sık taraftarların ağır eleştirileriyle muhatap olması milli kaleciyi yolun sonuna getiren sebeplerin başında gösterilldi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:05
  1. Trabzon
  2. Beşiktaş
  3. Tolga Zengin
  4. Kaleci

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