Bomba iddia! Şenol Güneş, Trabzonspor'a başkan mı oluyor?

Ahmet Ağaoğlu’nun başkan seçilip Hayrettin Hacısalihoğlu’nun asbaşkan olduğu günden beri Trabzonspor camiasında “Şenol Güneş’in geri döneceği” konuşulmaya başlandı

Dün akşam ise camia içinde yeni bir dedikodu yayılmaya başladı. Güneş’in sezon sonunda teknik direktörlüğe veda edeceği dedikodularının ışığında tecrübeli teknik adamın Aralık’ta yapılacak seçimlerde aday olacağı iddiası. Güneş’in ligin bitimiyle beraber Beşiktaş’taki görevinden ayrılırken, “bir daha teknik direktörlük yapmayacağım” diyeceği iddia ediliyor. Bu açıklamanın sonrasında da tecrübeli teknik adamın başkanlığı için camia içinde bir yolun açılacağı konuşuluyor.

Kaynak: Fotospor