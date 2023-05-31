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Bomba iddia! Mehmet Şimşek bugün...

Yeniakit Publisher
2023-05-31 11:20:00 -
Bomba iddia! Mehmet Şimşek bugün...

Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün Ankara'da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal ettiği ileri sürüldü.

Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün Ankara'da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal ettiği ileri sürüldü.

AK Partili eski Bakan Mehmet Şimşek'in önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından tekrar ekonominin yönetiminde yer alacağı iddiaları gündeme geldi. Şimşek'in bugün yapacağı kritik bir toplantıyı iptal ettiği söylendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki akşam AK Parti kadrolarında uzun yıllar ekonomi yönetiminde görev alan Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden iki kaynak, içeriğine dair bilgi vermedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Şimşek ismi dün borsada özellikle banka hisselerinde sert yükselişe neden olurken, dün akşam saatlerinde Bloomberg dikkat çeken bir haber servis etti. Buna göre, Mehmet Şimşek Çarşamba günü (bugün) Ankara’da üst düzey diplomatlarla yapacağı toplantıyı iptal etti. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan toplantı, Şimşek’in programında “beklenmedik bir değişiklik” nedeniyle iptal edildi.
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