Bomba iddia! Hagi, Galatasaray'a dönüyor Galatasaray'ın efsane futbolcularından biri olan Hagi'nin sarı kırmızı ekibe teknik direktör olarak tekrardan takımın başına geçeceği iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Hagi’nin 2000- 01 sezonunda Monaco’ya attığı golü paylaştı ve taraftarlara “Hagi, G.Saray tarihinin en iyi oyuncusu mu?” sorusunu yöneltti.



Bunun üzerine, Hagi, “Avrupa’nın en güzel ve en görkemli stadyumunda Galatasaray’la birlikte yeni başarılara imza atmayı çok isterdim” diyerek hocalık için Cim-Bom’a göz kırptı.

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