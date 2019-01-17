Bomba iddia! Golcü oyuncu Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken Soldado hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Soldado'da Al Shabab'da!

İspanyol golcünün, S. Arabistan takımlarından Al-Shabab Riyad ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan Soldado, Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham, Villarreal ve Fenerbahçe formaları giydi. Tecrübeli golcü, bu sezon 7 lig maçında oynadı ve 1 asist yaptı. 33 yaşındaki forvet, Sarı-Lacivertliler’den 3.5 milyon euro garanti ücret ve puan başı da 5 bin euro prim kazanıyordu. Fenerbahçe, onu elden çıkararak hem sezonluk maaşından hem de primlerinden kurtulmuş oldu.