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Bomba iddia! Galatasaray golcü oyuncu ile anlaştı

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılı ekibin Everton'da forma giyen Oumar Niasse ile anlaştığı iddia edildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:15
Bomba iddia! Galatasaray golcü oyuncu ile anlaştı

Aslan'a Niasse müjdesi... Teknik patron Fatih Terim'in talebi doğrultusunda devre arasında kadrosuna bir forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, Oumar Niasse'ı bir kez daha gündemine aldı. Senegalli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen yönetim, ilk nabız yoklamasını bile yapmış durumda.

Yeniden çıkış peşinde

Niasse'ın menaceriyle temasa geçen Sarı-Kırmızılılar, ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. Kulübü Everton'da istediği süreyi bulamayan 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla yeniden çıkış yapacağına inanıyor. Daha önce Akhisar formasıyla Türkiye'de ter döken Niasse, özellikle Terim'le çalışmak istiyor.

Everton'la ilişkiler iyi

İngiliz kulübüyle 2020'ye kadar kontratı bulunan Niasse, tarafların anlaşması halinde imzaya hazır. Galatasaray şimdi, Onyekuru'yu kiralarken iyi ilişkiler kurduğu Everton'dan aynı şartlarda Niasse'ı da transfer etmeye çalışacak. Hedef kiralık anlaşmasını 1,5 sezonluğuna, maksimum 1 milyon Euro civarında bir bedel karşılığında bitirebilmek.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:15
  1. Galatasaray
  2. Oumar Niasse
  3. Everton F.C
  4. Everton
  5. İngiltere Premier Lig

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