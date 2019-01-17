0553 313 94 23

Bomba iddia! Galatasaray aradığı golcüyü İtalya'da buldu

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie B takımlarından Crotone forması giyen 26 yaşındaki Simy'i yakın markaja aldı.

17 Ocak 2019 Perşembe 03:25
Bomba iddia! Galatasaray aradığı golcüyü İtalya'da buldu

Devre arasında bir değil iki forvet transfer etmek isteyen Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim geldi... Belçika basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılılar, Anderlecht’in de talip olduğu Simeon Tochukwu Nwankwo (Simy'i) istedi. Serie B takımlarından Crotone’de forma giyen 1.98’lik dev oyuncu için Galatasaray, İtalyan ekibine 1.5 milyon Euro teklif etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 03:25
  1. Galatasaray
  2. Simeon Tochukwu Nwankwo
  3. Simy
  4. İtalya Serie B
  5. Crotone
  6. İtalya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda kabul edildi (3)
    1. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    2. Bomba iddia! Galatasaray aradığı..
    3. Gonzalo Higuain Premier Lig'e transfer..
    4. Honduras'tan 700 kişilik yeni göçmen..
    5. Beşiktaş'tan Jose Izquierdo hamlesi!..
    6. Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2..
    7. Galatasaray'ın gündeminde yer..
    8. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    9. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    10. Hatay'da şiddetli yağış bentleri..
    11. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    12. Amasya'da, Bakırköy Belediyesine ait..
    13. BM'de bir skandal daha! Çalışanların..
    14. Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk..
    15. Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası
    16. "Trump'ın Suriye'den çekilme kararında..
    17. İzleyenler mest oldu: Mescid-i Aksa'ya..
    18. Real Madrid, Kral Kupası'nda çeyrek..
    19. Ali Koç'tan FFP açıklaması
    20. Trump federal çalışanların işten..
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Akdeniz'de gerilim yükseliyor! Türkiye bir an önce...
    Akdeniz'de gerilim yükseliyor! Türkiye bir an önce...

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı
    ABD, Münbiç'teki ağır bilançoyu açıkladı