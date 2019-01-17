Bomba iddia! Galatasaray aradığı golcüyü İtalya'da buldu

Devre arasında bir değil iki forvet transfer etmek isteyen Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim geldi... Belçika basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılılar, Anderlecht’in de talip olduğu Simeon Tochukwu Nwankwo (Simy'i) istedi. Serie B takımlarından Crotone’de forma giyen 1.98’lik dev oyuncu için Galatasaray, İtalyan ekibine 1.5 milyon Euro teklif etti.