Bomba iddia! Galatasaray aradığı golcüyü İtalya'da buldu
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie B takımlarından Crotone forması giyen 26 yaşındaki Simy'i yakın markaja aldı.17 Ocak 2019 Perşembe 03:25
Devre arasında bir değil iki forvet transfer etmek isteyen Galatasaray’ın gündemine sürpriz bir isim geldi... Belçika basınında yer alan iddialara göre sarı-kırmızılılar, Anderlecht’in de talip olduğu Simeon Tochukwu Nwankwo (Simy'i) istedi. Serie B takımlarından Crotone’de forma giyen 1.98’lik dev oyuncu için Galatasaray, İtalyan ekibine 1.5 milyon Euro teklif etti.
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