Bomba iddia: Fetullah Gülen yakalandı Gazeteci Ali Tarakçı, AKİT TV'de katıldığı Ters Kutuplar programında, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yakalandığını ve yakın zamanda Türkiye'ye iade edileceğini iddia etti.

Gazeteci Ali Tarakçı, AKİT TV'de katıldığı Ters Kutuplar programında, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edileceğini öne sürdü. Ali Tarakçı, Fetullah Gülen'in ABD'de gözlem altına alındığını söyledi. Tarakçı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasının altından çıkarılması gereken anlamlar var. Bakarsanız görürsünüz. Fetullah Gülen kesin olarak yakalandı ve yarın Türkiye'ye getiriliyor. Sabah Türkiye'de olacak" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.