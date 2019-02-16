Bomba iddia: Fetullah Gülen yakalandı
Gazeteci Ali Tarakçı, AKİT TV'de katıldığı Ters Kutuplar programında, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yakalandığını ve yakın zamanda Türkiye'ye iade edileceğini iddia etti.16 Şubat 2019 Cumartesi 23:15
Gazeteci Ali Tarakçı, AKİT TV'de katıldığı Ters Kutuplar programında, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edileceğini öne sürdü.
Ali Tarakçı, Fetullah Gülen'in ABD'de gözlem altına alındığını söyledi.
Tarakçı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasının altından çıkarılması gereken anlamlar var. Bakarsanız görürsünüz. Fetullah Gülen kesin olarak yakalandı ve yarın Türkiye'ye getiriliyor. Sabah Türkiye'de olacak" dedi.
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