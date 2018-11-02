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Bomba iddia! | Fenerbahçe, Jorge Sampaoli'yi takımın başına getiriyor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli ekibin bir dönem Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Jorge Sampaoli'ye teklifde bulunduğu kaydedildi.

02 Kasım 2018 Cuma 03:27
Bomba iddia! | Fenerbahçe, Jorge Sampaoli'yi takımın başına getiriyor

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ TEKNİK DİREKTÖR HAMLESİ

Süper Lig'de sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve son olarak Kadıköy'de Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve ekibi, Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmış ve yeni antrenör arayışlara başlamıştı.

Bu arayışlarda sürpriz bir durağa uğranmış durumda.

JORGE SAMPAOLİ GİRİŞİMİ

Goal Türkiye'nin Arjantin'deki kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Fenerbahçe, son olarak Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Jorge Sampaoli'ye teknik direktörlük için teklifte bulundu.

2012-2016 yılları arasında çalıştırdığı Şili Milli Takımı'yla önemli başarılar elde eden 58 yaşındaki teknik adam, prese dayalı futbol anlayışıyla tanınıyor. Sampaoli, 2016-17 sezonunda Sevilla ile başarılı bir Avrupa deneyimi yaşadıktan sonra Arjantin Milli Takımı'nın başına geçti fakat Tangocular Dünya Kupası'nda istedikleri sonucu alamayınca taraflar yollarını ayırdı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 2015 yılında dünyanın en iyi teknik direktörü seçilen Sampaoli'yle Paraguay ve Meksika'nın yanı sıra Tigres, Atlanta United, Dinamo Moskova, Spartak Moskova ve San Lorenzo da ilgileniyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 03:27
  1. Ankara
  2. Fenerbahçe
  3. Jorge Sampaoli
  4. Arjantin Milli Takımı
  5. Teknik Direktör

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