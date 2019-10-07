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Bomba iddia! Fatih Terim istifa mı ediyor?

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim son olarak alınan Gençlerbirliği maçındaki puan kaybının ardından istifa edeceği iddia edildi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 12:22
Bomba iddia! Fatih Terim istifa mı ediyor?

Geride bıraktığımız sezon bazı maçlardan sonra yaptığı açıklamalar yüzünden TFF tarafından ağır cezalar alan Fatih Terim’in bu sezon da aynı senaryoları yaşaması tecrübeli teknik adamı çileden çıkardı.

0-0 biten Gençlerbirliği karşılaşmasından sonra Halil Umut Meler’in gösterdiği yönetimi hedef alan ve ‘Biraz da ceza almayanlar’ konuşsun diyerek yönetime sert mesajlar gönderen başarılı çalıştırıcının yalnız bırakıldığı belirtilirken, yaşanan gelişmelerin ardından Fatih Terim’in istifa mektubunu cebine koyduğu ifade edildi. Takımını yönetme dışında yapılan transferlerle, TFF’yle, hakemlerle, rakip kulüplerin yöneticileriyle karşı karşıya kalan Terim’in tek başına mücadele etmesi Mustafa Cengiz’le köprülerin atılmasına neden olurken, milli maçlar arasında buzların erimemesi halinde Galatasaray’da ani gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi.

''Ben konuşursam ceza alırım''

Mustafa CengizFatih Terim’in ‘Ben konuşursam ceza alırım, biraz da ceza almayanlar konuşsun’ sözleri üzerine şu açıklamaları yapmıştı…

“Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele kendi görevini yapması, konsantrasyonunu bozmaması. Taraftarın, yöneticinin, teknik heyetin, oyuncuların görevini yapması. Biz hiçbir zaman ‘Şu niye oynamadı, neden şu kişi 11’de’ gibi yanlışın içine girmeyiz.”

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:22
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Teknik direktör
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