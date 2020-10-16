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Gündem Bomba iddia: CHP bölünüyor, yeni parti kurulacak! Genel Başkanı ise...
Gündem

Bomba iddia: CHP bölünüyor, yeni parti kurulacak! Genel Başkanı ise...

CHP'den ayrılarak 'Halk Parti' isminde yeni bir parti kurulacağı, genel başkanının ise eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal olacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:02:00 - 2020-10-16 10:03:45
Bomba iddia: CHP bölünüyor, yeni parti kurulacak! Genel Başkanı ise...

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP'den ayrılarak 'Halk Parti' adında yeni bir parti kurulacağı genel başkanının da eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal olacağını ileri sürdü.

Bayer, ‘Antalyalı parti’ hikâyesinin ardındaki gerçekler CHP aşındırılıyor' başlıklı bugünkü yazısında "İktidar kanadında CHP’nin Kemalist kanadı gıdıklanıyor, ağır eleştiriler yapılıyor. Kemal Bey’in etrafında ‘adam’ kalmadı, nasıl bir genel başkan olduğu sorgulanmaya başladı. CHP’den yeni bir parti mi doğdurulmak isteniyor? Evet, dışarıda ‘üflenen’lere göre böyle" ifadelerine yer verdi.

Hürriyet yazarı, yazısının devamında, "Partinin kurucuları olarak Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Mustafa Özyürek’in isimleri gündeme getiriliyor. Onur Öymen ve Şahin Mengü’nün adını fısıldayanlar da var İsmi ‘Halk Parti’ olacakmış... Baykal’ın kızı da genel başkan olacakmış. En önemlisi, dışarda Baykal’ın bir görüşü ve beyanı geçmiyor. Muharrem İnce de gelebilir mi? CHP’nin ‘ağır’ bir abisi 'Baykal’ın bir beyanı yoksa bu işin bir ciddiyeti olamaz' diyor. Özet mi: Bu bir ittifak partisi olabilir, arkasında şimdiden ‘kontenjan’ hesabı vardır" ifadelerini kullandı.

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