Bomba iddia! Cenk Tosun, Katar'a transfer oluyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’ın kadrosunda yer alan ancak teknik direktör Marco Silva’nın oynatmadığı milli golcümüz Cenk Tosun için SkySports yeni bir iddia ortaya attı.

Cenk Tosun, Katar'a mı transfer oluyor?

SkySports, Katar kulübü Al Gharafa’nın Cenk Tosun’u istediğini ve bu oyuncu için Everton’la masaya oturmaya hazırlandığını haber yaptı. Türk Milli Takımı’nda Moldova’ya 3 gol atmasına rağmen Everton’ın son lig mücadelesi olan Bournemouth maçında da kadroya giremeyen Cenk’e Katar ekibinin 3 yıllık sözleşme önereceği ileri sürüldü. 28 yaşındaki golcünün Juventus’tan Moise Kean’ın transferi sonrası oynama şansı iyice azalmıştı. Cenk bu sezon sadece kupa mücadelesinde Lincoln’e karşı 16 dakika oynayıp 1 asist yapmıştı.