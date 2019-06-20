Bomba iddia! Beşiktaş'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Beşiktaş'tan Fulham’a transfer olan ancak forma şansı bulamayan Uruguay asıllı İspanyol kaleci Fabricio Agosto Ramirez ‘Fabri’, transfer görüşmeleri yapmak üzere Türkiye’ye geldi. Fabri’nin ismi bir ara Beşiktaş ile de anılırken, Siyah-Beyazlılar’ın Karius ile devam kararı alması nedeniyle bu oyuncuyla ilgili transfer düşüncesi olmadığı öğrenildi. Başarılı file bekçisinin Fenerbahçe ile görüştüğü ileri sürüldü.

Takımı küme düştü



Türkiye'den ayrılırken gözyaşlarına hakim olamayan ve Beşiktaş’ta oynarken ikiz çocukları dünyaya gelen Fabri’nin, mutlu olmadığı İngiltere’den ayrılmak istediği öğrenildi. İspanyol kaleci Beşiktaş’ta oynadığı 2 sezonda 87 maça çıkarken, 1 şampiyonluk yaşamıştı. Fabri'nin, 6 milyon euro karşılığında gittiği Fulham, sezon sonu Premier Lig’e veda etti. Yıldız kalecinin bu nedenle ayrılık kararı aldığı öğrenildi.