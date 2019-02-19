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Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor

Gazeteci Hasan Öztürk, bugün kaleme aldığı yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni parti için 1 Nisan'ı beklediğini iddia etti.

19 Şubat 2019 Salı 11:24
Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, Abdullah Gül'e ilişkin kaleme aldığı yazısında, Gül'ün yeni parti için 1 Nisan'ı milat olarak belirlediğini ileri sürdü.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yerel seçimler sonrası Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile birlikte yeni parti hazırlığına giriştiği yönünde iddiaları köşesine taşıdı.

"Pusuda beklemeyi tercih ediyor"

Hürriyet’te Mehmet Soysal'ın dünkü yazısında kullandığı, "Duyuyoruz ki Ankara’nın arka sokaklarında yeni siyasi defterler açılıyormuş. Lakin sadece defterler yeni... Ve duyuyoruz ki pusularda bekleyenler kalabalıklaşıyormuş" ifadelerine atıfta bulunan Öztürk, "Son dönemde duyduklarımız, gördüklerimiz haber kaynaklarından aldığımız bilgiler gösteriyor ki 'yeni' bir dava etrafından toplanarak iktidar olma hayali kuranların ortak özelliği, tıpkı Soysal’ın da dikkat çektiği gibi 'Ya terk edenler ya da terk edilenler' olması. Nedense açıktan siyaset yapmayı değil, 'Pusuda beklemeyi' tercih ediyor olmaları. Sinsice davranıyor olmaları" dedi.

"1 Nisan'ı bekliyor"

Öztürk, Gül'ü işaret ederek 1 Nisan'ı milat olarak belirlediklerini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

24 Haziran seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönlündeki “çatı aday” olacaksınız sonra süreç akamete uğrayınca sessizce çekilip “arkadaşlarım” dediklerinizin tökezlemesini bekleyeceksiniz.

Ya da 24 Haziran sürecinde partinizde hiçbir görev almayacaksınız, sonra bütün “birikim”inizi “yeni parti” için ortaya koyacaksınız.

Milat olarak da 1 Nisan’ı belirleyeceksiniz.

Beklerken de etki alanınızdakiler üzerinden “tek adamlık”, “karamsarlık”, “kötücül psikoloji” filan pompalayacaksınız!

Buna Soysal’ın deyimiyle tam da “Rabarba siyaseti” denir.

Bakalım, daha ne kadar pusuda beklemeyi sürdürebilecekler.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:24
  1. Ankara
  2. Abdullah Gül

YORUM YAZ

  • XX25 dk önce
    CHP'nin başına geçebilir
  • gül mü gül mü 42 dk önce
    Gül güler gülen gülerce güllüoğlu yeteri kadar gül gördük bu kadarı kafi
  • Cihan Cihan 1 sa önce
    Ömrü hep pusuya yatmakla geçti ve geçecek de garibim
  • Evren GenişEvren Geniş1 sa önce
    İyi beklemeler dileriz.
  • halil halil 1 sa önce
    parti kursa alacagı oy yüzde 3 anca
  • ismetismet1 sa önce
    yeter artık bu kifeyetsiz adamı bukadar gündeme getirmeyin derdiniz ne
  • Yozgatlı Yozgatlı 1 sa önce
    Su akmış yolunu bulmuştur Türkiye bundan sonra emin adımlarla 2023 ve 2071 hedeflerine ilerleyecektir
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı1 sa önce
    1 Nisan'da yeni parti kurulumu açıklanacak sa eğer ve eğer olumsuz bir tepki gelirse hemen arkasından 1 Nisan şakası yaptım gibi senaryoyu andırmakta sanki.
  • yücelyücel1 sa önce
    Abdullah gülü heeeç sevmem amma yeter artık yahu her duyduğunuzu söylemek günah olarak yeter her gün aynı haber.
  • emin sayanemin sayan1 sa önce
    deme ya,,,, beklesin dursun... tren gelmez...!
  • ihsanihsan1 sa önce
    gül yanlış yapar bizden söylemesi vatandaş olarak

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