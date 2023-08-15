Bomba gelişme! İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu!

CHP ile bu seçimde de ittifak yapıp yapmayacakları belirsizliğini koruyan İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara için adaylarını belirlediği iddia edildi.

Türkiye yavaş yavaş yerel seçim atmosferine girerken, partiler de çıkaracakları adayları netleştirmeye başladı.

Seçimde CHP ile ittifak yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyan İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara için adaylarını belirlediği iddiası kulisleri hareketlendirdi. Son gelen bilgilere göre İyi Parti, İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da ise Adnan Beker'i aday gösterecek.

"BU İSİMLERE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR DİYEBİLİRİZ"

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, İyi Parti'ye ilişkin verdiği kulis bilgisinde "Herhangi bir ittifak olmaz ise 2 isim öne çıkıyor, İyi Parti'de bunlara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Ankara adayları, bir tanesi İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, öbürü İstanbul'da Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu" ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEHİRLERDE İTTİFAK YAPILACAĞINA DAİR ŞERH DÜŞECEK"

Gürel, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya ve 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin şu kulis bilgilerini verdi; "İYİ Parti'de Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya bazı şerhler düşeceği ifade ediliyor. Ankara ve İstanbul'da ilçeler ve il düzeyinde ittifak yapılabileceğine dair şerh düşecek.

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"İYİ PARTİ'DE BU İSİMLERE KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR"

Herhangi bir ittifak olmaz ise 2 isim öne çıkıyor, İYİ Parti'de bunlara kesin gözüyle bakılıyor diyebiliriz. Ankara için Milletvekili Adnan Beker, İstanbul içinse Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'yu aday gösterecekler."