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Medya Bomba "Erdoğan" çıkışı! Böyle duyurdu
Medya

Bomba "Erdoğan" çıkışı! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:33:00 -
Bomba "Erdoğan" çıkışı! Böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan'ın tüm sorunlara rağmen seçimleri kazanmayı bildiğine dikkat çekerek, "Bu Erdoğan’ın kesin zaferidir. Tarihi bir başarıdır. Kılıçdaroğlu açısından ise hüsrandır" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan'ın tüm sorunlara rağmen seçimleri kazanmayı bildiğine dikkat çekerek, "Bu Erdoğan’ın kesin zaferidir. Tarihi bir başarıdır. Kılıçdaroğlu açısından ise hüsrandır" ifadelerini kullandı. 

Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

"21 yılın yıpranmışlığına, ekonomik sıkıntılara, asrın depremine, mülteci sorununa rağmen Kılıçdaroğlu’nun, yanına 6 partiyi alıp onlar yetmeyince Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı çekip onlar yetmeyince HDP’nin desteğini sağlayıp o yetmeyince Ümit Özdağ’la da mutabakata varmasına rağmen Erdoğan’ı yenemedi. Hem de 5 yıl önceki oranların üstüne çıkamadı. Erdoğan tüm bu sorunlara rağmen seçimleri kazanmayı bildi. Bu Erdoğan’ın kesin zaferidir. Tarihi bir başarıdır. Kılıçdaroğlu açısından ise hüsrandır."

 
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