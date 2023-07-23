Bomba çıkış geldi! Kemal Kılıçdaroğlu, tekrar genel başkan olması halinde…

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde yapılan, CHP'li kurmaylarının da katıldığı toplantı üzerinden CHP'deki ve muhalefetteki dinamikleri değerlendirdi.

Duran, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, tekrar genel başkan olması halinde çok sayıda CHP'li yöneticiyi tasfiye etmesi gerektiğini, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise meydana çıkmak zorunda olduğunu savundu.

Duran, Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında ikinci tur öncesi yapılan protokole de işaret ederek, "Muhalefetin yerel seçimlerde yapacağı ittifak- işbirliği, etik tartışması gölgesinde gerçekleşecek" yorumunu yaptı.

Duran, şunları kaydetti:

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"CHP'deki iktidar kavgasının içeriği kullanılan kavramlara da yansıyor. İmamoğlu cenahı değişim derken Kılıçdaroğlu yenilenmeyi tercih ediyor. "Yenilenme" iktidarda olanın, "değişim" ise muhalefetin söylemidir. Kılıçdaroğlu, kurduğu ittifakın seçimlerde yenildiğini kabul etmiyor, kazanamadıklarını söylüyor. Sebebini de "küçük köy ve kasabalara ulaşamamak" olarak görüyor. Ne cumhurbaşkanı adaylığında ne CHP politikalarında ne de ideolojisinde sorun görüyor. Kılıçdaroğlu, tüzük ve kadro yenilenmesi ile yetinip partisinin mevcut sağ-sol karışımı politikalarını sürdürme işareti veriyor. 6 oka, Atatürkçülüğe ve sosyal demokrasiye sahip çıksa bile partisinin söylemlerini aşırı sağa bile savrulabilecek esneklikte tutmakta kararlı.

Kılıçdaroğlu'nun eli delege açısından güçlü. Rahatlıkla yeniden genel başkan seçilerek belediye başkan adaylarını belirleyebilir. Ancak son Zoom toplantısı Kılıçdaroğlu'nun çok sayıda CHP'li yöneticiyi tasfiye etmesi gerektiğini gösteriyor. İmamoğlu ise meydana çıkmak zorunda. CHP'nin iktidar kavgasının devamı muhalefetin krizini büyütüyor. Kılıçdaroğlu-Özdağ pazarlığının ortaya çıkması ile muhalefetin yerel seçimlerde yapacağı ittifak- işbirliği, etik tartışması gölgesinde gerçekleşecek. İktidarın eline verilen çok kullanışlı bir sermaye bu.”