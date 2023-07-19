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Medya

Bomba anket az önce duyuruldu! İşte sonuçlar

Yeniakit Publisher
2023-07-19 13:03:00 -
Bomba anket az önce duyuruldu! İşte sonuçlar

Optimar Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 10-14 Temmuz arasında Türkiye genelinde 2 bin 350 kişi ile gerçekleştirdiği ankette, vatandaşların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a neden oy verdiklerini sordu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Optimar'ın seçim sonrası anketine yer verdi.

Optimar Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 10-14 Temmuz arasında Türkiye genelinde 2 bin 350 kişi ile gerçekleştirdiği ankette, vatandaşların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a neden oy verdiklerini sordu.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Optimar'ın seçim sonrası anketine yer verdi. 

Ankete göre, “28 Mayıs seçimlerinde Erdoğan’a neden oy verdiniz” sorusuna, katılanların yüzde 21,6’sı “güvenilir olması”; yüzde 17,7’si “Başarılı liderlik göstermesi”; yüzde 17,3’ü “İstikrarı sağlaması”; yüzde 9,6’sı da “CHP-HDP ilişkisini desteklememesi” yanıtını verdi.

“Hizmet odaklı olması” diyenler yüzde 9,1’le önemli bir oranı tutarken, onu yüzde 6,3’le “Geleceğe yönelik projeler üretmesi” diyenler takip ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstikrar ve iktidarın devam etmesini isteme ise yüzde 5,0’la önemli bir oranda. Dini görüşe uygun politikaları ve uygulamaları benimsemesi ise oy tercihinde yüzde 4,2 oranında çıkıyor.

 

 

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