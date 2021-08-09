Bomba 4 özellik! İşte WhatsApp'ın az bilinen hileleri

Akıllı telefonlarınızda kullanabileceğimiz çeşitli WhatsApp hileleri, kullanıcılar için zamandan tasarruf sağlayan birçok özellik içeriyor.

Shiftdelete'ın haberine göre, Facebook çatısı altında hizmet veren WhatsApp, dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması, kullanıcılarının pek de farkında olmadığı birçok püf noktası içeriyor. Bu pratik özellikler, platformu kullanma deneyiminizi daha hızlı ve pratik bir hale getiriyor.

WhatsApp hileleri – Az bilinen kullanışlı püf noktalar

WhatsApp’ta numaranızın telefon rehberinde kayıtlı olduğunu nasıl anlarsınız?

Uygulamada bir kullanıcının rehberinde kayıtlı olup olmadığınızı anlamak için çok basit bir WhatsApp hilesi bulunuyor. Bunu anlamak için karşı tarafa bir mesaj iletmeniz ve okundu bilgisini kontrol etmeniz gerekiyor. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak bunu anlamak mümkün:

WhatsApp‘a girin.

Sohbetler‘i açın ve sağ üst köşede yer alan üç nokta ikonuna tıklayın.

Açılan menüde yer alan Yeni toplu mesaj yazısına basın.

Ekrana çıkan pencerede, rehberinizde kayıtlı iki kişiyi işaretleyin. Bunlardan biri herhangi bir kullanıcı olabilirken; diğeri mutlaka rehberinde kayıtlı olup olmadığınızı anlamak istediğiniz kişi olmalıdır.

Kişileri seçtikten sonra sağ alt köşede yer alan tik işaretine tıklayıp onaylayın.

Toplu mesaj listesi için açılan pencereden bir mesaj gönderin.

Gönderdiğiniz mesajı seçip sağ üst köşede bulunan üç nokta işaretine tıklayın. Ardından Bilgi sekmesine girin.

Mesaj Bilgisi ekranında bulunan Okuyan kısmında, rehberinde kayıtlı olduğunuz kullanıcı bulunurken; “şuna teslim edildi” kısmındaysa kayıtlı olmadığınız kişi görünecektir.

Not: Yukarıdaki işlemi doğru bir şekilde uygulayabilmek için bir süre beklemenizde fayda var. Karşı tarafın, mesajınızı okuduğundan emin olacağı bir zaman zarfından sonra Mesaj Bilgisi bölümünü kontrol etmeniz daha doğru olacaktır.

WhatsApp mesajlarını “okundu” yapmadan okuma yolu

WhatsApp’ta bir mesajı okurken fark edilmemenin farklı yolları var. Bunlardan en basiti, görüldü bilgisini kapatma özelliğidir. Fakat bir başka kolay ve pratik yöntem ise akıllı telefonlardaki uçak modu seçeneğini etkinleştirmektir.

Bildirim çubuğunda yeni bir mesajla karşılaştığınızda, acele hareket etmek yerine telefonunuzun uçak modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu sayede gizli bir şekilde mesaja tıklayıp okuyabilir, hatta dilerseniz yanıt bile verebilirsiniz. Cihazınızda bağlantı olmadığı için mesaj hemen gönderilmez, fakat uygulamadan çıkıp uçak modunu devre dışı bıraktığınızda, WhatsApp’ta online görünmeden tüm bu işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

WhatsApp’ta kendinize nasıl mesaj gönderirsiniz?

Akıllı telefonların tamamında, yerleşik bir not defteri uygulaması mevcut. Fakat bu notları çeşitli sebeplerle kullanmak istemiyorsanız; WhatsApp’ınızı da bir not defteri haline getirebilirsiniz! Hiçbir şeyi gözünüzden kaçırmamak için bu pratik özelliği kullanabilirsiniz.

Kendinize mesaj göndermek için yapmanız gereken tek şey, bir WhatsApp grubu açmak ve bu gruba rastgele bir kullanıcıyı daha eklemek olacak. Akabinde grup oluştuktan sonra, eklediğiniz ikinci kullanıcıyı çıkarabilirsiniz. Bu sayede tek başınıza kalıp, bu alanı notlarınızla doldurabilirsiniz.

WhatsApp’ta kendinize mesaj göndermek için bir başka yöntem ise tarayıcı üzerinden wa.me/kendinumaranız linkine tıklamaktır. Böylelikle, grup oluşturmadan direkt kendiniz ile sohbet sayfası oluşturabilirsiniz.

WhatsApp kısayolları: Yazı stilleri ve vurgular

WhatsApp, siz farkında olmasanız da pek çok vurgu ve yazma stili özelliğini yıllardır içerisinde taşıyor. İlk denediğinizde şaşıracağınız, sonrasında ise bağımlısı olacağınız o kodlar şunlar:

WhatsApp’ta kalın yazma: *yazı*

WhatsApp’ta italik yazma: _yazı_

WhatsApp’ta üstü çizili yazma: ~yazı~