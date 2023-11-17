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Gündem Bolu'ya gidecekler için 'kış lastiği' uyarısı!
Gündem

Bolu'ya gidecekler için 'kış lastiği' uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 18:33:00 -
Bolu'ya gidecekler için 'kış lastiği' uyarısı!

Bolu’nun turistik bölgesi Yedigöller Milli Parkı'na gidecek sürücüler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kış lastiği uyarısı yapıldı.

Bolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yaşanan yağışla birlikte Bolu DKMP şube müdürlüğü tarafından Yedigöller Milli Parkı'na gidecek sürücüler için kış lastiği uyarısı yapıldı. Araçlarıyla milli parka gitmek isteyen sürücülerin kış lastiklerini takması istendi.

Açıklamada, “Bolu-Yedigöller Milli Parkı ulaşım yoluna yılın ilk karı düştü. Milli parkımıza gelecek ziyaretçilerimizin araçlarında kar lastiği takılı olması gerekmektedir. Trafik kurallarına uyarak seyahat etmek mal ve can güvenliği açısından önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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