  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Boluspor’da hazırlıklar sürüyor

Boluspor, korona virüs tedbirleri kapsamında liglere verilen aranın ardından 29.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 13:51:24 -
Boluspor’da hazırlıklar sürüyor

Boluspor, korona virüs tedbirleri kapsamında liglere verilen aranın ardından 29. haftada oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


TFF 1. Lig’in 19 Haziran’da başlayacağını duyurması üzerinde Boluspor, Karaçayır Tesisleri’nde tam kadro çalışmaya başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından ligin 29. haftasında, evinde Altınordu ile karşılaşacak olan kırmızı - beyazlılar hazırlıklarını, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Ligde 25 puanla 15. sırada yer alan Boluspor, Teknik Direktör Fırat Gül yönetiminde iki grup halinde ısınma koşusu yaptı. Isınma koşusunun ardından 5’e 2 pas çalışması ile devam eden antrenmanlar, dar alan oyunu ile sona erdi.


Akşam antrenmanında ise kırmızı-beyazlılar, pas çalışması, gol vuruşu ve taktik oyunu çalıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı