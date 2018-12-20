Boluspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları





BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Eskişehirspor maçını güzel bir şekilde atlatıp, ikinci yarıya farklı bir şekilde hazırlanmak istiyoruz." dedi.

Boluspor, 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Eskişehirspor ile oynanacak 17. hafta maçının hazırlıklarını Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla sürdürdü.

İdman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Sait Karafırtınalar, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ancak sonrasında sıkıntı yaşadıklarını hatırlatarak, "Daha sonra birçok yan faktör oldu. Teknik heyet olarak bunu değerlendirdik. Tamamen dış faktörlere bağlı. Hepimizin ufak tefek hataları var. Eskişehirspor maçını güzel bir şekilde atlatıp, ikinci yarıya farklı bir şekilde hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

Kadroda birtakım değişikliklerin olacağını aktaran Karafırtınalar, "Giden oyuncuların yerine mutlaka takviyeler yapılacak. Aynı başlangıcı ikinci yarıda sürdürürsek, aynı hataları sonlara doğru yapmayız diye düşünüyorum. Takım ve kulüp tecrübeli. Play-off etabının nasıl oynanması gerektiğini biliyor. Aynı hataları bir daha yapmazsak, güzel bir sona ulaşırız." ifadelerini kullandı.





- "Maksimum 4 transfer düşünüyoruz"





Karafırtınalar, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Şu anda bizden 2 oyuncu ayrıldı. Yerine mutlaka oyuncu almamız gerekiyor. Belki aksayan ve sakatlık yaşadığımız yerlere de 2 oyuncu olabilir. Maksimum 4 transfer düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli işler yaptıklarını da dile getiren tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kura avantajlarımız vardı ama alt ligden gelen takımlarla oynamak kolay bir şey değil. Motivasyonları üst düzeyde oluyor. Bizim motivasyonumuz da bir o kadar alt seviyede oluyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son 16 turuna kaldılar. Belki de çeyrek final oynayacağız. Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu. Uzak değil. Neden olmasın? Yani burada da bir hedefimiz var. Elimizden geldiğince bunun için mücadele edeceğiz."



