Boluspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları





BOLU (AA) - Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde idman yaptı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Sait Karafırtınalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki puan ortalaması tutturdukları sürece sıkıntı yaşayacaklarını düşünmediklerini söyledi.

Geride kalan hafta Gazişehir Gaziantep karşısında kaybederek ilk deplasman mağlubiyetlerini yaşadıklarını hatırlatan Karafırtınalar, "Üzücü olan tarafı, hep rakiplerimize kaybettik. Olmaması gerekirdi. Bu maçlardan en azından ikisini kazanmamız gerekiyordu. İki puan ortalamasını tutturduğumuz sürece, sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. İçeride kazanacağız ve bir seri başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Karafırtınalar, ligin ilk yarısında kalan 4 maçı da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Taraftara da çağrıda bulunan Karafırtınalar, "Sahamızda oynadığımız maçlarda taraftarın coşkusunu hissediyoruz. Taraftarları bir türlü ödüllendiremiyoruz. Bu sefer farklı bir sonuç alacağız." diye konuştu.