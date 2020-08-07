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Spor

Boluspor'da Abdullah Abat başkan adaylığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 17:32:54 -
Boluspor'da Abdullah Abat başkan adaylığını açıkladı

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un eski başkanlarından Abdullah Abat, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede kulüp başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Abat, Bolu Belediyesinin yanında bulunan bir restoranda basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek başlayan Abat, "Yarın yapılacak olan Boluspor kongresinde ben ve arkadaşlarım bugüne hiçbir adayın çıkmamasına istinaden aday olmaya karar verdik. Açıkçası biz de başta bu işe aday olarak çıkmadık. Glmiş olduğumuz noktada, geçmiş dönemlerde de kesintisiz olarak 9 yıl Boluspor yönetiminde bulunduğumdan ve başkanlığını yaptığım bir kulübün bu durumda olması ben ve bütün Boluspor sevdalılarını üzmüştür." diye konuştu.


- "Boluspor kimsenin babasının malı değil"


Abat, Bolu'da, her kongre ve sezon öncesi konuşulan tek konunun Boluspor olduğuna belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Borcunun ne kadar olduğu, sportif başarı ve altyapıdaki sıkıntılar... Bunlar yapıcı eleştirici şeklinde konuşulan konular değildi. Artık kutuplaşmaların en üst noktalara çıktığı bir dönemi yaşadık. Biz de dedik ki, Boluspor bu noktadaysa bir şekilde tüm ilin siyasileri, seçilmişleri, atanmışları bu konu ile alakalı elini değil, gövdesini taşın altına koymak zorundadır. Bu desteğin sözünü aldık. Hayata geçirilir mi gerçekleşir mi onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Boluspor kimsenin babasının malı değil. Bu şehrin takımı Boluspor'u en iyi yerlere taşımak doğru yönetilmesi ile alakalı."


- "Benim tek isteğim, herkes destek olsun"


Başkan adaylığına Bolu Belediye Başkanı, milletvekilleri ve ilde bulunan siyasi partilerin il başkanlarının desteğini alarak karar verdiklerini aktaran Abdullah Abat, şunları kaydetti:

"Bu işe kulübün yönetimsel anlamda boş kalmaması için herkesin desteği ile ve onlardan da destek sözü alarak koyulduk. Güçlü bir yönetimle, bu takımı gerek maddi, gerekse de sportif olarak bir yerlere getirmeyi düşünüyoruz. Benim tek isteğim, herkes destek olsun. Destek olmasa da köstek olmasın. İnşallah sakin, güçlü ve tüm Bolu'yu mutlu edecek bir Boluspor ile önümüzdeki sezon hep beraber çalışacağız."

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