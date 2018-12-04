Boluspor, Van Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Van Büyükşehir Belediyespor ile yarın sahasında oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Daha sonra dar alan çalışmasıyla devam eden antrenman, pas ve gol vuruşu çalışmasıyla sona erdi.

İdmanı, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve kulüp başkanı Necip Çarıkçı da takip etti.