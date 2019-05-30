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Boluspor Kulübü Olağan Genel Kurulu

- Kırmızı-beyazlı ekibin kongresi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:58
Boluspor Kulübü Olağan Genel Kurulu


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'un olağan genel kurulu yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 15 Haziran'a ertelendi.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor Halı Saha Tesisleri'nde yapılacak olan kongreye, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, başkan adayı iş adamı Cavit Demir, eski kulüp başkanları ve bir grup üye geldi.

Kongreye katılmak için gelen üyelerin kayıtlarının alınmasından sonra üyelerin sayımı gerçekleştirildi.

Sayımın yapıldığı esnada başkanlığa aday olan Demir, kulüp üyelerinin gelmemesi yönünde tehdit edildiğini öne sürerek, listenin kapatılmamasını istedi.

Bu esnada mevcut başkan Çarıkcı ile Demir ve yönetim kurulu üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Kongre, sayımın ardından yeterli çoğunluğa ulaşamadığı için 15 Haziran'a ertelendi.

Başkanlığa aday olan Demir, burada yaptığı açıklamada, kendisinin ve yönetim kuruluna aday olan arkadaşlarının yeniden toplantı yaparak 15 Haziran'daki kongrede yeniden aday olup olmayacakları konusunda karar alacaklarını belirterek, şu anki duruma göre yüzde 90 ihtimalle adaylıktan çekileceklerini kaydetti.


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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:58
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