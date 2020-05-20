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Spor

Boluspor hazırlıklarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:58:15 -
Boluspor hazırlıklarını sürdürüyor

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ve 19 Haziran'da yeniden başlaması planlanan sezon için hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık tedbirleri doğrultusunda, teknik direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen çift antrenmanlarla TFF 1. Lig'de kalan 6 haftanın hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.

Futbolcuların, kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerindeki sahada, sosyal mesafe kuralına ve diğer tedbirlere uyarak yaptığı antrenmanın fotoğrafları da paylaşıldı.

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