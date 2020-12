Bölünmüş yollarla taşıt hareketliliği arttı ölümler azaldı

Karaismailoğlu, yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getirdi. Karaismailoğlu, “Türkiye’de 18 yılda yapılan 28 bin kilometrelik bölünmüş yollarla araç hareketliliği yüzde 160 artarken, 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybı yüzde 79 oranında azaldı” dedi. Ulaşımda hayata geçirilen yenilikçi ve teknoloji odaklı çözümlerin emniyeti en üst düzeye taşıdığına da işaret eden Karaismailoğlu, “100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybı 2003’te 5.72 iken 2019’da 1.21 oldu. 10 bin taşıt başına düşen can kaybı 2003’te 4.43 iken 2019’da 0.87 oldu” bilgilerini paylaştı.

Engeller kalktı

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatlarını kolay kılacak adımlar atıyor. Bakan Karaismailoğlu, bu adımların takdir topladığına dikkat çekti. Anlamlı çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Örneğin TCDD Taşımacılık AŞ olarak engelli vatandaşlarımızın seyahat etme haklarını rahat, konforlu bir şekilde kullanmaları için gerekli tedbirleri alıyor” diye konuştu. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen trenlerde bu yıl 280 bin engelli vatandaşın seyahat ettiğini aktaran Karaismailoğlu, “Turuncu Masa hizmetimizden ise toplam 8 bin yardıma ihtiyacı olan vatandaşımız faydalandı” şeklinde konuştu.

İndirim imkanı

“Görme engellilere özgü yazı içeren yurt içi ve yurt dışı gönderileri ücretsiz gönderilebilmektedir” diyen Karaismailolu şu ifadeleri kullandı: “Ayrıca PTTCell kullanan engelli vatandaşlarımızın faturalı hatlarında yüzde 25 indirim yapıyoruz, faturasız hatlarında ise yüzde 25 ek fayda sağlıyoruz. Faturasız hat kampanyamız kapsamında söz konusu müşterilerimize tüm bireysel ön ödemeli tarife, abonelik paketi ve kampanyalarda dakika/SMS/ internet içeriğinin yüzde 25’i ek fayda olarak sunulmaktadır. Faturalı müşterilerimiz için ise KDV ücreti hariç, tüm bireysel faturalı tarife, abonelik paketi ve kampanyalarda yüzde 25 indirim uygulanıyor.”