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Aktüel Bolu'daki yaylalarda mera arazileri işgalden kurtarılıyor
Aktüel

Bolu'daki yaylalarda mera arazileri işgalden kurtarılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:48:43 -
Bolu'daki yaylalarda mera arazileri işgalden kurtarılıyor

BOLU (AA) - Bolu Valiliği, bu yıl içerisinde kentteki 80 yaylada 1492 dekar mera arazisinin işgalden kurtarıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Bolu'da da hayvancılık yapan vatandaşlara, hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mera, yaylak ve kışlakların tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada, hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla vatandaşların küçük ve büyükbaş hayvanlarının rahatça dolaşabilmeleri ve beslenebilmeleri için tahsis edilen otlakların çit çekmek, duvar örmek, villa yapmak, özel sebzeler için sulama havuzu ihdas etmek gibi şekillerde işgal edilmeleri sebebiyle alınan şikayetler üzerine çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Bolu Belediye Başkanlığı tarafından At Yaylası mevkisinde 7 yerleşkede 280 kaçak ihata/çit ve 6 yapı, İl Özel İdaresi tarafından 73 yaylada 775 kaçak ihata/çit ve 52 yapıyla ilgili işlem yapıldığı aktarılarak, "İl genelinde toplamda 80 yaylada 1113 işlem yapılıp 1492 dekar mera arazisi işgalden kurtarılarak hayvan sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. İşgal kaldırma çalışmaları sırasında hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hakları özellikle ve tamamen korunmuş, yaptıkları barınak, ağıl, çit gibi yapılarına hiçbir şekilde müdahale olmamış ve hayvancılık yapan hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemiştir." ifadesine yer verildi.


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