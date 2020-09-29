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Aktüel Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı
Aktüel

Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 19:04:34 -
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Himmetoğlu ve Soğukçam köyleri mevkisindeki ormanlık alana yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesinin ardından ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri, itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Öte yandan Bolu, Aladağ ve Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile İl Özel İdaresi bünyesindeki iş makinelerinin bölgeye gönderildiği öğrenildi.


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