  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu'da yayladaki evlerin çevresine yapılan tel örgü ve çitler yıkıldı
Aktüel

Bolu'da yayladaki evlerin çevresine yapılan tel örgü ve çitler yıkıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 12:39:39 -
Bolu'da yayladaki evlerin çevresine yapılan tel örgü ve çitler yıkıldı

BOLU (AA) - Bolu'da, Karamanlar Yaylası'nda bulunan 90 evin çevresine yapılan tel örgü ve çitler, iş makineleriyle yıkıldı.

Bolu Valiliğince alınan kararın ardından yaylalarda çarpık yapılaşma ve izinsiz yapılara yönelik tespit çalışması başlatıldı.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tapu Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, valilik talimatıyla Karamanlar Yaylası'na gelerek bölgede inceleme yaptı.

İnceleme sonucunda, yaklaşık 90 evin çevresindeki tel örgü ve çitlerin yıkımına karar verildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yıkım öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yaylada güvenlik önlemi aldı.

Tespit edilen tel örgü ve çitler, daha sonra iş makinelerinin yardımıyla yıkıldı.

Bazı vatandaşlar da kendi evlerinin etrafındaki ağaç çitlerini sökerek ekiplere yardımcı oldu.

Tel örgü ve çit sökme işlemlerinin diğer yaylalarda da gerçekleştirileceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!
Ekonomi

Türkiye misilleme yapacak... Savaş gemileri teyakkuzda!

Türk donanması, AB’nin İrini Operasyonu kapsamında Türk bayraklı ticari gemiye baskın düzenlemesinden sonra teyakkuza geçti. Baskını düzenle..
Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak
Gündem

Türk gemisiyle ilgili dikkat çeken sözler: Çarşı yine karışacak

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türk gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına Türkiye'den verilen tepkil..
Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler
Siyaset

Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisiyle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Son dönemde kararsızların oy oranının arttığını belir..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay