Bolu’da vatandaşlar Cuma namazını parkta kıldı

Bolu’da Atatürk Orman Parkı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ikinci kez cemaatle birlikte Cuma namazı kıldı.

Bolu’da normalleşme planı çerçevesinde cemaatle namaz kılınmasının serbest olmasının ardından vatandaşlar ikinci kez cemaat halinde Cuma namazı kıldı. Kentin en büyük parklarından birisi olan Atatürk Orman Parkı’nda bir araya gelen vatandaşlar öğle ve Cuma namazlarını birlikte kıldı. Parka gelen bazı vatandaşlar ise, hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle namazlarını ağaçların altındaki gölgelik alanlarda kılmayı tercih etti.