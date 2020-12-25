Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde 5 kilo 50 gram eroin ile yakalanan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında otoyolda uygulama yapıldı.
Denetimde, doğu yönünden gelen bir otomobilde arama yapıldı. Aramada otomobilde 5 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili Mustafa B. (47) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa B. çıkarıldığı mahkeme tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.