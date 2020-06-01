  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bolu’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 411 kök Hint keneviri ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 19:02:10 -
Bolu’da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Bolu’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 411 kök Hint keneviri ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Mudurnu ilçesine bağlı Akyokuş ve Tavşansuyu köylerinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bilgileri değerlendiren jandarma ekipleri, köylerdeki evlere operasyon düzenledi. Operasyonda ev ve bahçelerde yapılan aramalarda 411 kök Hint keneviri, 2 adet kurusıkı ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı