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Bolu'da peş peşe 2 deprem!

Bolu'da saat 05:30 sularında iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:42
Bolu'da peş peşe 2 deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30'da merkez üssü Bolu olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Bu depremden iki dakika sonra merkez üssü yine Bolu olarak tespit edilen 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

İlk depremin yerin 8 kilometre, ikincisinin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 08:42
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