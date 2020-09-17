  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolu'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Bolu'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 09:47:51 -
Bolu'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası verildi

BOLU (AA) - Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye para cezası uygulandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Büyük Cami Mahallesi'ndeki kıraathanede kumar oynandığı tespit edildi.

Ekiplerce kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye toplam 7 bin lira ceza verildi, kıraathane sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca bu kişiler ile kıraathane sahibi ve bir çalışana, İl Hıfzıssıhha Meclisinin ilgili maddesi gereğince toplam 21 bin lira ceza uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'nun skandalının ardından Bakanlık devreye girdi!
Gündem

İmamoğlu'nun skandalının ardından Bakanlık devreye girdi!

Hidiv Kasrı'nın altını oyan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında suç duyurusunda bulunan Kültür..
Halil Sezai'ye bir darbe daha! İptal ettiler
Gündem

Halil Sezai'ye bir darbe daha! İptal ettiler

Sözde sanatçı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüyor. Sezai'nin İzmit'te vereceği ko..
Türk Telekom
Teknoloji

Türk Telekom

Türk Telekom Ttnet internet başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom müşteri hizmetleri numarası nedir? Türktelekom himzetleri hakkında merak e..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı