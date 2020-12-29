Bolu'da Kovid-19 pozitif vaka oranı geçen aya göre yüzde 80 azaldı

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka oranının geçen aya göre yüzde 80 azaldığını belirterek, tedbirlere uyulması çağrısında bulundu.

Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında son alınan önlemlerle Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'da da güzel gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Pozitif vaka oranları ve hastaların durumuna ilişkin bilgi veren Ümit, "Entübede yüzde 27, yoğun bakımda yüzde 30, hastane yatışlarında yüzde 40'ın üzerinde gelişme var. Pozitif vakaların tespitinde yüzde 80'in üzerinde olumlu gelişmeler var. Yani bir önceki aya göre pozitif vaka oranı yüzde 80 seviyesinde azaldı. Yine bir önceki aya göre hastane yatışları yüzde 40 seviyelerinde azaldı. Yoğun bakım ve entübe yatışlarında da yüzde 30'a varan düşüş var." diye konuştu.

Vali Ümit, tedbirlerin hayat kurtardığına dikkati çekerek, "Tedbirler tercih değil, zorunluluktur. Tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor. Uyduğumuzda inşallah bu işi hep birlikte başaracağız. Her hal ve şartta, her durumda mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Yaklaşık 1 sene oldu. Böyle devam ettiğimiz sürece hızlı şekilde inşallah sonuca gideceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.