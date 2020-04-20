  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 165 kişiye ceza kesildi

2020-04-20 18:49:43 -
Bolu'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 165 kişiye ceza kesildi

BOLU (AA) - Bolu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 165 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan tedbirlere yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri, süreç başladığından bu yana tedbirlere uymadığı tespit edilen 165 kişiye para cezası kesti.

Denetimlerin sürdüğü kentte, kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulanıyor.

Öte yandan Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Manav ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal ile Karamanlı Mahallesi'nde kurulan Halk Pazarı'nı denetledi.

Denetimlerde pazarcı esnafı ve vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi.

Erdoğan ve Altındal, pazarcı esnafını ve vatandaşları koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması konusunda uyardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı