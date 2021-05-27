Bolu’da FETÖ operasyonu! Emekli astsubay tutuklandı
Bolu'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan emekli astsubayın tutuklandığı bildirildi.
Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınan emekli astsubay tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla emekli astsubay Cavit Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bolu'da bulunduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.