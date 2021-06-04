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Aktüel Bolu'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Bolu'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde hafif ticari aracın park halindeki TIR'a çarpması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 16:42:00 -
Bolu'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Ankara istikametinde seyreden Hüseyin S'nin (21) kullandığı 06 BY 2605 plakalı hafif ticari araç, Yukarısoku mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki Murat Ö. idaresindeki 06 KD 330 plakalı tıra arkadan çarptı.

Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Berke Ahmet Kocaoğlu kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı sürücü Hüseyin S. ile Enes Şahan A, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaoğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Öte yandan, olay yerinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu bir kaza daha meydana geldi. Bu kazada yaralanan olmazken, ulaşım bir süre daha aksadı.

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