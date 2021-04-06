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Aktüel Bolu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Bolu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:03:00 -
Bolu'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düzce'den Bolu yönüne giden Emrah D. idaresindeki 81 DG 373 plakalı otomobil, Abant kavşağında Sedat G'nin kullandığı 14 AY 263 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sedat G'nin aracındaki Mustafa Önder (44) kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücüler ile Hasan Durkan, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Önder'in cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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