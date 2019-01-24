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Bolu'da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde panelvanın TIR'a çarpmasıyla yaşanan kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 14:00
Bolu'da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden Mehdi Eren idaresindeki 34 SB 8925 plakalı panelvan, Cankurtaran mevkisinde önündeki Kadir Bulut yönetimindeki 06 AV 1813 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panelvan yolda kalırken, tır sürücüsü kazayı fark etmeyerek yoluna devam etti.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, panelvanda yolcu olarak bulunan Arslan Özbektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan panelvanın sürücüsü Mehdi Eren de hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da mola verdiği sırada bir aracın çarptığını anlayan tır sürücüsü, durumu jandarmaya bildirdi.

Tır sürücüsü daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:00
  1. Ankara
  2. Bolu
  3. trafik kazası

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